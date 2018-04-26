تركيب وصلات هوائية عازلة للكهرباء بالوادى الجديد بتكلفة 715 ألف جنيه

تركيب وصلات هوائية عازلة للكهرباء بالوادى الجديد بتكلفة 715 ألف جنيهالخميس، 26 أبريل 2018 10:22 م
تركيب وصلات كهربائية -ارشيفيه
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أعلنت هندسة الكهرباء بالوادي الجديد اليوم الخميس،عن الانتهاء من تركيب عوازل وصلات كهرباء هوائية بتكلفة إجمالية 715 الف جنيه بطول 61 كيلو متر طولى
وقال المهندس مازن رضوان، مدير عام التشغيل والصيانة بهندسة كهرباء الوادي الجديد، أن عملية العزل تهدف لتأمين خطوط الكابلات وعدم التسبب في حدوث أي ماس كهربي بسبب تيارات الهواء الكهربية مما يشكل خطورة في حدوث حرائق خاصة الأعمدة الهوائية القريبة من المزارع مؤكدا على أنه تم الانتهاء من تركيب 50 عامود نقل تيار جهد منخفض ببعض القرى والمراكز لتوصيل التيار الكهرباء للمناطق البعيدة والنائية خلال الفترة الحالية.
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