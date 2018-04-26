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الجامعة العربية ترحب بقرار البرلمان الأوروبى بشأن قمع المواطنين فى قطاع غزة

الخميس، 26 أبريل 2018 03:15 م
الجامعة العربية ترحب بقرار البرلمان الأوروبى بشأن قمع المواطنين فى قطاع غزة مجلس جامعة الدول العربية - صورة أرشيفية


كتب مصطفى عنبر
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رحبت جامعة الدول العربية، بالقرار الذى تبناه وأصدره البرلمان الأوروبى بأغلبية كبيرة بشأن القمع الإسرائيلى والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق المواطنين العزل بقطاع غزة المحاصر.

 

وأكدت الجامعة العربية فى بيان اليوم، أهمية هذه القرارات التى تضمنت إدانة القتل العمد لقوات الاحتلال الإسرائيلى للمتظاهرين المدنيين خلال فعاليات مسيرة العودة فى قطاع غزة.

 

ودعت الجامعة العربية، إلى ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع بشكل فورى وبدون شروط انتصارا لمبادئ الحق والعدالة فى حق الفلسطينيين فى التظاهر السلمى كممارسة مشروعة لحقوقهم الأساسية فى حرية التعبير والتجمع.

 

وأكدت الجامعة، على أهمية هذا القرار بشأن هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة التى تحمل سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عنها وعن تبعتها بما فى ذلك تقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة، فأنها تطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية، بإجراء تحقيق دولى وشفاف فى عمليات قمع الاحتجاجات السلمية وقيام قوات الاحتلال بقتل المدنيين السلميين المشاركين فى مسيرات العودة، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولى ومعاهدة جنيف الرابعة.

 

وطالبت، المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بقواعد القانون الدولى لوقف جميع الانتهاكات التى تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطينى، وحقهم فى التظاهر والتجمع السلمى، مؤكدة على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بتوفير نظام حماية دولى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة فى طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، التزاما بحل الدولتين وفق مرجعيات السلام المعتمدة خاصة حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


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