إزالة 33 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمنفلوط فى أسيوط

وقال حسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز فى بيان له ، إنه تم تنفيذ قرارات إزالة بمعدات الوحده المحلية بمركز منفلوط على عدد 7 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة ، و11 حالة لأراضي تابعة للاوقاف و13حالة تعدى على أراضي زراعية وحالتي تعدي على اراض ري وذلك بمشاركة لجنة تم تشكيلها لتنفيذ قرارات الإزالة ضمت كل من "رفعت على وأشرف فوزي مساعدي رئيس مركز منفلوط ، والمهندس جمال شعبان محمد مسئول التعديات بمنطقة هيئة الأوقاف ، وبدوى عبدالحميد عبد الحليم مشرف زراعة منفلوط ، وعلاء عبدالله فرغلى ، ومحمد يوسف مسئول عن قرية بنى شقير ، وجمال عثمان عبد الباسط مسئول حماية الاراضى" وبالتنسيق وقوة من مركز شرطة منفلوط برئاسة اللواء علاء الدين احمد منصور حكمدار شمال والعميد محمد سيد احمد مأمور مركز منفلوط والمقدم خالد شريت رئيس مباحث منفلوط وبمشاركة قوات من القوات المسلحة.

وأشار حسني درويش إلى مواصلة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات أولاً بأول ورصد أي تعديات جديدة خلال الحملات الدورية مشيراً إلى توجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بشن حملات ومتابعة أي تعديات على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى مركز منفلوط والوقوف أمام المتعدين والمخالفين وكل من تسول له نفسه التعدي ومخالفة القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما أكد محافظ أسيوط ، على إستمرار توريد محصول القمح لشون وصوامع المحافظة بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين بأسيوط دون تعطيل مشيرًا إلى تذليل كافة العقبات أمام المزارعين خلال عملية التوريد.

وقال إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، إن إجمالى المساحات المزروعة التي تم حصادها حتى الآن بلغت حوالى 78 ألف و378 فدان من إجمالى 239 ألف و105 فدان على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ، أنه تم توريد 3846 طن و826 كيلو قمح للبنك الزراعي المصرى بالإضافة إلى توريد 4436 طن و218 كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية و3925 طن و944 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده 12208 طن و988 كيلو بينما ما تم توريد في نفس التوقيت من العام الماضي 583 طن و571 كيلو.

ومن جانب آخر ، قال محافظ أسيوط ، إن جهود الحملات التموينية المكثفة بالتنسيق بين إدارة مباحث التموين ومديريات التموين والطب البيطرى والصحة والبيئة اسفرت خلال اسبوع عن ضبط 419 قضية تموينية بقرى ومراكز المحافظة ، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحكام الرقابة على الجرائم التموينية وتحقيق الاستقرار ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من ظاهرة الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالاسواق وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، أن الحملات المكثفة تمكنت من تحرير مخالفات وقضايا متنوعة تمثلت في إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن وعدم الاحتفاظ بميزان حساس للمخبز وعدم وجود لوحة مواعيد العمل بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات والتوقف عن إنتاج الخبز بدون إذن وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وتجميع دقيق بلدى مدعم وتجميع سولار والبيع بأزيد من السعر واثبات مبيعات وهمية لبعض التجار التموينيين وتهريب وتجميع دقيق مدعم.

وأشار إلى إنه تم ضبط 1180 رغيف خبز قبل بيعه في السوق السوداء وضبط 150 كيلو أسماك و21 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتجات وسلع غذائية منتهية الصلاحية.