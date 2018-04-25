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موجيرينى تدعو روسيا وإيران وتركيا للوفاء بتعهداتها من أجل وقف القتال فى سوريا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:27 ص
موجيرينى تدعو روسيا وإيران وتركيا للوفاء بتعهداتها من أجل وقف القتال فى سوريا موجيرينى


بروكسل(أ ش أ)
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دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى "فيديريكا موجيريني" كلا من روسيا وإيران وتركيا إلى العمل من أجل وقف القتال فى سوريا، وذلك فى الوقت الذى يجتمع فيه المانحون الدوليون بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) من أجل جمع المساعدات للبلاد التى مزقها الصراع.

وقالت موجيرينى - فى تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، نقلتها شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - أن الدول الثلاث لديها مسئولية خاصة من أجل ضمان الشروط الخاصة بوقف إطلاق النار، فضلا عن ممارسة الضغوط على الرئيس السورى "بشار الأسد" من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات. مضيفة :"إننا نشهد تصعيدا فى الأنشطة العسكرية وهو مخالف تماما لما تعهدوا بالعمل من أجله".

يشار إلى أن نحو 80 دولة ومنظمة من الداعمين لسوريا تشارك فى مؤتمر المانحين المنعقد فى بروكسل.

 


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