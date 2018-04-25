مقتل 7 أشخاص فى قصف على مواقع لداعش جنوب دمشق







لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الانسان، ومقره لندن، بمقتل 7 أشخاص وإصابة أخرين جراء قصف جوى شنته وحدات الجيش السورى على مناطق بجنوب دمشق تخضع لسيطرة تنظيم داعش وجبهة النصرة.

وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة"الحرة" الأمريكية الأربعاء، أن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات النظامية ومسلحى (داعش) جنوبى العاصمة دمشق .

وأضاف أن مناطق فى أرياف حمص وحماة وإدلب تعرضت لقصف من قوات الجيش السورى وسط أنباء عن سقوط قتلى، وأن هناك اشتباكات أخرى دارت بين مسلحى المعارضة ووحدات الجيش السورى قرب مدينة الرستن بريف حمص الشمالى .

من جانبها، أكدت فصائل معارضة فى جنوب دمشق أن مفاوضات ستجرى اليوم مع روسيا للتوصل لاتفاق نهائى لوقف إطلاق النار فى المنطقة .

فى سياق متصل، أعلن ناشطون سوريون اليوم عن مقتل عدد من مسلحى تنظيم داعش، فى قصف شنته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم فى بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقى.

وقال الناشطون،إن "مسلحى التنظيم سيطروا على بئر نفطى فى منطقة الشعفة بدير الزور".

كما قصفت قوات الجيش السورى مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم داعش على الضفة المقابلة لنهر الفرات .