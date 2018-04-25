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مسئول كويتى: تنسيق كويتى مصرى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 10:04 ص
مسئول كويتى: تنسيق كويتى مصرى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله


الكويت (أ ش أ)
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أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أن العلاقات الكويتية – المصرية تاريخية ومتميزة، مشيرا إلى وجود تنسيق بين البلدين تجاه مختلف القضايا المشتركة، سواء الاقليمية أو الدولية.

وقال الجارالله – فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، إن اللقاءات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تجسد عمق هذه العلاقة ومتانتها، وكذلك حجم الترابط بين القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتى، دعم بلاده الكامل إلى مصر على كافة الأصعدة؛ وذلك من خلال التعاون المثمر والبناء القائم بين البلدين فى جميع المجالات، سواء السياسية، أو الاقتصادية أو الثقافية.

 


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