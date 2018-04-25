محافظ سوهاج : توريد 23711 طن من القمح للشون والصوامع

محافظ سوهاج : توريد 23711 طن من القمح للشون والصوامعالأربعاء، 25 أبريل 2018 03:35 م
قمح - أرشيفية
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج ، أن كمية الاقماح المحلية الموردة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 23711طن و730 كيلو جرام ، مؤكدا على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة ، وأن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع توريد الاقماح المحلية للموسم الزراعي 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة .
وأوضح المحافظ فى بيان له ، أنه لا توجد اي معوقات تعترض عملية الاستلام من الموردين وان عملية توريد الاقماح تسير بشكل منتظم ، مشددا علي اللجنة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل علي تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين .
وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض وأن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول .
وفى سياق متصل ، شدد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والقري باستمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الفرعية والرئيسية ، وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب الكشافات اللازمة ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتكثيف حملات النظافة والتجميل للحفاظ علي المظهر الحضاري ، وخلق بيئة جمالية تليق بالمواطن السوهاجي .
ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملات مكبرة للنظافة والتجميل بنطاق المركز ، حيث تم تهذيب وقص الاشجار بطريق سوهاج- أسيوط ، وقد تلاحط وجود بعض الزيادات في التوصيلات الحديدية بالارصفة من الممكن ان تسبب بعض المشاكل للمواطنين ، وعلي الفور تم استدعاء فني لقطع هذه الزيادات ، كما تم مسح مدخل قرية شندويل الشمالي ، ومدخل بناويط المركز ، وتم رفع تراكمات القمامة ومخلفات البناء من شوارع القري التابعة للوحدات القروية عن طريق معدات وعمال النظافة.
وفى ذات السياق ، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، استمرار اعمال النظافة والتجميل وتمهيد الطرق بمركز ومدينة سوهاج ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين بنطاق المحافظة ، والعمل علي تقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين بسوهاج .
ومن جانبه، أوضح محمد امبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة، أنه بناء علي تعليمات الوزير المحافظ، وتوجيهات المحاسب كمال شلبي السكرتير العام المساعد، و تم القيام بتوسعة طريق الدير لرفع كفاءة الطريق، ومنع الحوادث للحفاظ سلامة المواطنين ، وجاري رفع كفاءة طريق ترعة نجع حمادي، وانشاء وترميم السور الغربي للطريق بطول 1.5 كيلو متر ، وجاري القيام بأعمال التجميل لمدخل قرية الكوامل من خلال اقامة الاسوار، وتركيب البلدورات بمثلث مدخل القرية ، وجاري أعمال المتابعة المستمرة .
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