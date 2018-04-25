صور.. سكرتير عام الإسكندرية يشدد على الانتهاء من تجهيز الكورنيش







الإسكندرية - جاكلين منير

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة بتفقد طريق الكورنيش بنطاق جميع الأحياء برفقة المسئولين وجميع رؤساء الأحياء و تكثيف أعمال والتطورات ورفع كفاءة جميع الأرصفة والحدائق والجزر الوسطى بطول طريق الكورنيش والطرق والمحاور الرئيسيّة بالمحافظة.

وأكد على ضرورة تكثيف المجهودات للانتهاء من إصلاح وصيانة الأعمال الضرورية والسريعة التى تؤثر على المظهر الجمالى والحضارى للمدينة وعدم تركها بدون إصلاح حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك قبل بداية موسم الصيف واستقبال شهر رمضان المعظم والأعياد واستقبال زائرى عروس البحر.

وتفقد شادى طريق الكورنيش من المنتزه وحتى القلعة يرافقه خلال التفقد جميع رؤساء الأحياء و الجهات التنفيذية المختصة مشددا عليهم بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بالكورنيش والطرق الرئيسية خاصة بالمزارات السياحية وأنفاق المشاة، فضلا عن ترميم الأرصفة ودهان البلدورات، واستكمال تركيب البلاط السداسى حول غرف تفتيش الكهرباء وأعمدة الإنارة التى تتم بها أعمال تطوير وكذا البلاط المنزوع من ممشى طريق الكورنيش، ودهان الأعمدة الزخرفية وتركيب وإصلاح كافة كشافات الإنارة بها، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من ترميم السور الخرسانى واستكمال تركيب السور الحديدى بطريق الكورنيش .

وخلال الجولة التفقدية أكد السكرتير العام على رؤساء الأحياء بضرورة رفع الأتربة والرمال أولا بأول من الأجزاء التى يتم بها أعمال صيانة أو تجديد لأعمدة الكهرباء، علاوة على الاهتمام باستكمال أعمال التشجير وزراعة الزهور، وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم النخيل والأشجار بالجزيرة الوسطى وإصلاح وترميم كافة الأجزاء المتهالكة ببلدورات الجزيرة بطول الكورنيش.

وشدد شادى على رؤساء الأحياء الانتهاء من كافة أعمال الإنارة وتغطية كابلات الكهرباء وعدم تواجدها تماما خارج الأعمدة أو غرف الكهرباء حفاظا على أرواح المارة ، علاوة على توحيد دهان جميع الأعمدة بطول الكورنيش، موجها بتثبيت الاعلام على أعمدة الإنارة وتجهيز الممشى الرياضى وإزالة كافة معيقات الطريق والمارة.