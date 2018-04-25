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الأربعاء، 25 أبريل 2018 03:24 م
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صور .. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:15 م
صور .. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية


الغربية - محمد طارق
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شهدت محافظة الغربية اليوم، سقوط أمطار غزيرة على العديد من القرى والمراكز بالمحافظة، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة.

 
وهطلت الأمطار على العديد من المراكز والقرى بشكل كبير مثل مدينة طنطا ومدينة زفتى ومدينة السنطة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة هذه الأمطار.
 
من جانبه، أكد اللواء محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة زفتى رئيس مركز ومدينة زفتى رفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والتشديد على جميع الجهات بالمركز التواجد المستمر لمواجهة أى أخطار من الممكن أن تسببها هذه الأمطار، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للمواجهة الكاملة.
 
 
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية (1)
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية (2)
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية (3)
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية 
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية (4)
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية (5)
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية 
 
 
 

 


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