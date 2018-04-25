صور .. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية

صور .. سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربيةالأربعاء، 25 أبريل 2018 02:15 م
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
إضافة تعليق
شهدت محافظة الغربية اليوم، سقوط أمطار غزيرة على العديد من القرى والمراكز بالمحافظة، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة.
وهطلت الأمطار على العديد من المراكز والقرى بشكل كبير مثل مدينة طنطا ومدينة زفتى ومدينة السنطة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لمواجهة هذه الأمطار.
من جانبه، أكد اللواء محمد شوقي بدر رئيس مركز ومدينة زفتى رئيس مركز ومدينة زفتى رفع درجة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والتشديد على جميع الجهات بالمركز التواجد المستمر لمواجهة أى أخطار من الممكن أن تسببها هذه الأمطار، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للمواجهة الكاملة.
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية
إضافة تعليق
العالم يصفق لـ محمد صلاح بعد ملحمة روما.. الصحافة الإنجليزية: ليفربول لا يمكن إيقافه فى وجود الفرعون.. ليكيب الفرنسية تصفه بـ"القيصر".. والإعلام الإسبانى: "صلاح ميسي" يصنع التاريخ فى دوري ابطال اوروبا
الشتاء يغازل الربيع.. طقس غير مستقر وأمطار رعدية.. الأرصاد: ذروة الموجة السيئة اليوم وبدء تحسن الأحوال الجمعة.. درجات الحرارة غدا بالقاهرة 30 درجة.. ونصائح للسائقين بإضاءة الأنوار على الطرق وترك مسافات مناسبة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة