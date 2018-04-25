صور.. السكرتير العام المساعد يتفقد أعمال تطوير مدخل إسكندرية الزراعى







الإسكندرية جاكلين منير

كلّف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل الإسكندرية الزراعى بنطاق حى شرق.

وقالت المحافظة فى بيان إن ذلك يأتى للوقوف على كافة أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بالطريق من أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتحسين الإضاءة والدهانات ورفع جميع الردم والمخلفات من على جانبى الطريق وزيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطي، وكذا رفع كفاءة الكوبرى الزخرفى للمدخل، وذلك فى إطار مظهر حضارى وجمالى يليق بمحافظة الإسكندرية واستعدادا لقدوم موسم الصيف.

وخلال الجولة تم توجيه شركة نهضة مصر ومسئولى تجميل المدينة والحدائق وجميع الجهات المسئولة عن التطوير ببعض الملاحظات التى يجب أن يتم مراعتها خلال الانتهاء من الأعمال، وضرورة الإسراع فى انجاز كافة أعمال التطوير، وتكثيف أعمال النظافة، وتركيب البلاطات بالجزيرة الوسطى وزيادة التشجير بها وإقامة عدة نيوجيرسات بالطريق، علاوة على عمل حليات بلدورات حول الأشجار المتواجدة على الأرصفة بمدخل الطريق الزراعى مع توحيد شكل تلك البلدورات على مستوى المحافظة.



تطوير مدخل إسكندرية الزراعى



تطوير مدخل إسكندرية الزراعى



تطوير مدخل إسكندرية الزراعى



تطوير مدخل إسكندرية الزراعى