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رئيس الوزراء اليمنى: الحكومة ستنشئ بنية تحتية جديدة بمدينة المكلا

الأربعاء، 25 أبريل 2018 09:58 م
رئيس الوزراء اليمنى: الحكومة ستنشئ بنية تحتية جديدة بمدينة المكلا رئيس الوزراء اليمنى


ايمان حنا
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شهد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، العرض العسكرى والكرنفالى الذى أقيم صباح اليوم بمدينة المكلا بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير المدينة وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الإرهابى بحضور عدد من الوزراء وكبار مسئولى الدولة مدنيين وعسكريين وأعضاء مجلسى النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية فى المحافظة .

 

وكشف رئيس الوزراء، خلال كلمته ؛ طبقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، أن الحكومة ستنشئ بنية تحية جديدة للكهرباء فى عموم حضرموت، ساحلها وواديها وصحرائها، اعتماداً على المخزون الغازى والنفطى فى المحافظة.

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رئيس الوزارء اليمنى خلال الاحتفال

 

ولفت الى أن هناك مؤشرات هامة واستراتيجية لاكتشافات نفطية وغازية جديدة سوف تعلن عنها الحكومة قريباً، وستنعم حضرموت واليمن عموماً بخيراتها، وسيتم اشراك القطاع الخاص فى انتاج الطاقة بدلاً من استئجارها فى الأيام القادمة.

 

وجاء فى نص كلمة رئيس الوزراء "أحييكم بهذه المناسبة العزيزة الغالية على نفوسنا، الذكرى الثانية لتحرير المكلا وساحل حضرموت من تنظيم القاعدة وعناصر الإرهاب، ناقلاً إليكم تحيات الأخ الرئيس القائد المناضل عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، الذى كان له شرف قيادة الحدث، والمساهمة مع أشقائه فى التحالف فى صنعه، حتى تحقيق النصر التام وإستعادة المحافظة من قوى الإرهاب".

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رئيس الوزراء اليمنى خلال كلمته

 

وأضاف أن هذه الذكرى التى غدت مناسبة نحتفل بها جميعاً لنستذكر الأحداث، ناخذ منها العبرة، حيث تصبح الدولة فى حياة كل الشعوب أمراً لا غنى عنه للحفاظ على أمن المواطن والوطن، وحيث لا مجتمع دون دولة، دون سلطة تستمد شرعيتها من الشعب. وقد عرفنا اى حياة يمكن ان تحياها مدينة أو شعب فى غياب الدولة والسلطة الشرعية لقد مررنا بتجربة من هذا النوع.

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جانب من العرض العسكرى

وأكد أن الجميع يتذكر كيف تطورت الأحداث فى حضرموت قبل احتلال القاعدة للمكلا بداية بالهجوم على جنود وضباط الأمن والجيش قتلاً واغتيالاً وملاحقة، مروراً باحتلال المؤسسات، ووصولاً إلى احتلال عاصمة المحافظة. ووضع مواطنيها تحت قبضة إرهابية، لم تعرفها المدينة فى تاريخها من قبل.

 

وشهد رئيس الوزراء عرضا عسكريا لبعض الوحدات القتالية من أمام المنصة الرئيسيّة.

 


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