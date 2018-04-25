انطلاق برنامج القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة ببئر العبد بشمال سيناء







شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم فعاليات برنامج القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة فى مركز بئر العبد بشمال سيناء والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.

وافتتح برنامج اليوم الأول فى قاعة المدرسة الصناعية فى مدينة بئر العبد، نصرالله حسين رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وسليمان شميط مدير الإدارة التعليمية، وعياد صباح مدير الإدارة الرياضية.

وأعرب رئيس المدينة عن ترحيبة ببدء عمل القوافل على أرض مدينة بئر العبد، وقدما الأهالى الشكر لوزارة الشباب والرياضة، والتعليم على الأهتمام بطلبة الثانوية العامة.

وقال سليمان شميط مدير إدارة بئر العبد التعليمية، إنه تم تجميع الطلبة الدراسين فى المرحلة الثانوية، فى قاعة محاضرات المدرسة الصناعية، وبدأوا فى تلقى المحاضرات فى مختلف المواد الدراسية من خبراء من وزارة التربية والتعليم.



القافلة التعليمية بشمال سيناء



جانب من القافلة التعليمية



رئيس مدينة بئر العبد ومدير الإدارة التعليمية مع الطلاب



رئيس مدينة بئر العبد ومدير الإدارة التعليمية



رئيس مدينة بئر العبد يتحدث للطلاب



طلاب الثانوية العامة بالقافلة التعليمية