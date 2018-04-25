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الأمين العام لمجلس الشئون الإسلامية: 20 معسكرا تثقيفيا بالمحافظات للدعاة والأئمة

الأربعاء، 25 أبريل 2018 02:36 م
الأمين العام لمجلس الشئون الإسلامية: 20 معسكرا تثقيفيا بالمحافظات للدعاة والأئمة حفل ختام أنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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أكد الدكتور على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذا العام كان يوجد به عدد من المعسكرات التثقيفية لأول مرة تجوب المحافظات ووصلت إلى 20 معسكرا خلال العام الحالى هدفه تثقيف الدعاة والأئمة وتدريبهم موضحا أنه له دورا كبيرا لتوعية الأئمة وزيادة تثقيفهم وتعليمهم التى لا تقتصر على فترة الدراسة فقط وإنما طوال حياه الأئمة العلمية.

 

وأضاف خلال كلمته فى حفل ختام أنشطة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمعسكرات التثقيفية للعام المالى 2017/2018، أن المعسكرات كانت تقتصر على معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية، ولكنها توسعت بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف فى إطار الخطة الثقيفية للأئمة بالمحافظات.

 

وأشار إلى أن المعسكرات أثمرت هذا العام بالعديد من الإيجابيات فى المحافظات منها محافظة بنى سويف ومطروح وعدد من المحافظات الأخرى وكان لها مردود إيجابى على جميع الأصعدة العلمية والتثقيفية.

 

يذكر أن الفعالية يحضرها الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف وأحمد حسن عبد الهادى، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والمستشار عبدالوهاب خفاجى، رئيس محكمة القضاء الإدارى، بمقر المعسكر بمنطقة العصافرة.

 

 


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