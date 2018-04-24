محافظ الدقهلية يأمر بإيقاف أعمال بناء عقار مخالف ومصادرة مواد البناء

محافظ الدقهلية يأمر بإيقاف أعمال بناء عقار مخالف ومصادرة مواد البناءالثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:18 م
الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية
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أمر أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية ،إيقاف أعمال البناء ومصادرة مواد البناء ،وفرض حراسة على أحد المواقع تحت الإنشاء ،بسبب مخالفة صاحب العقار شروط البناء والتنظيم.
وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم،أن المحافظ تلقى شكوى أحد المواطنين بمركز طلخا ،والمتضرر فيها من قيام جاره بالتعدي علي خط التنظيم، وعدم ترك المسافة القانونية بينهما ، حيث عاين المحافظ الموقع على الطبيعة بنفسه ،ووجه بإيقاف الأعمال بالموقع فورا.
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