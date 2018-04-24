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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:51 م
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محافظ الدقهلية يأمر بإيقاف أعمال بناء عقار مخالف ومصادرة مواد البناء

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:18 م
محافظ الدقهلية يأمر بإيقاف أعمال بناء عقار مخالف ومصادرة مواد البناء الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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أمر أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية ،إيقاف أعمال البناء ومصادرة مواد البناء ،وفرض حراسة على أحد المواقع تحت الإنشاء ،بسبب مخالفة صاحب العقار شروط البناء والتنظيم.

وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم،أن المحافظ تلقى شكوى أحد المواطنين بمركز طلخا ،والمتضرر فيها من قيام جاره بالتعدي علي خط التنظيم، وعدم ترك المسافة القانونية بينهما ، حيث عاين المحافظ الموقع على الطبيعة بنفسه ،ووجه بإيقاف الأعمال بالموقع فورا.

 

 


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