فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول







كفر الشيخ – محمد سليمان

وضع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، رافقه اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيح والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بالمحطة العسكرية بحى سخا بمدينة كفر الشيخ فى ذكرى تحرير سيناء.

وشارك فى الفعالية المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والعميد حازم الخولى، مدير ادارة الأمن الوطنى والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورجال الأزهر والكنيسة، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، وذلك احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ 36 لتحرير سيناء.