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فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 02:53 م
فيديو وصور.. محافظ كفر الشيخ يضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول جانب من الاحتفال بذكرى تحرير سيناء


كفر الشيخ – محمد سليمان
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وضع اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، رافقه اللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيح والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الثلاثاء، إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بالمحطة العسكرية بحى سخا بمدينة كفر الشيخ فى ذكرى تحرير سيناء.

 

وشارك فى الفعالية المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والعميد حازم الخولى، مدير ادارة الأمن الوطنى والمهندس على عبد الستار مساعد المحافظ لمنطقة وسط، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ورجال الأزهر والكنيسة، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، وذلك احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ 36 لتحرير سيناء.

 

 

وقدم المحافظ التهنئة لأسر شهداء معارك تحرير سيناء ومعارك الحرب على الإرهاب، مؤكدًا على أن ذكراهم لا تنسى وستظل دمائهم الطاهرة حصناً لمصر والأجيال القادمة وهم سبب ما نحن فيه من تقدم واستقرار وتنمية.

 

وكان نصر، قدم التهنئة للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، والشعب المصرى العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 36 لتحرير سيناء، فى يوم مجيد خالد سيظل فى تاريخنا الوطنى مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء.

 1- محافظ كفرالشيخ يضع اكليل الزهورعلى قبرالجندى المجهول

محافظ كفرالشيخ يضع إكليل الزهورعلى قبرالجندى المجهول

2- جانب من الاحتفال بذكرى تحرير سيناء
 جانب من الاحتفال بذكرى تحرير سيناء

3- وضع قبر الجندي المجهول على قبر الجندي الشهداء
وضع قبر الجندى المجهول على قبر الجندى المجهول
4- قراءة الفاتحة على ارواح الشهداء
 قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء

 


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