صور .. رئيس جامعة المنيا يفتتح اليوم الرياضى بمشاركة كليات الجامعة العشرين







المنيا- فريق المحافظات

افتتح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، اليوم الرياضى الذى أطلقته الجامعة، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "الجامعة فيها رياضة"، وذلك تزامناً مع إنطلاقه بالجامعات المصرية، وذلك بالصالة المغطاة داخل الحرم الجامعي.

بدءت فعاليات اليوم الرياضى، بطابور عرض لكليات الجامعة العشرين، والذي شهدة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وقال الدكتور جمال أبو المجد، خلال كلمته التى ألقاها للطلاب، بأن شعار "الجامعة فيها رياضة" هدفه أن يسعي كل منا خلال عمله الجاد للوصول إلي تحقيق آماله، مستشهداً بالاعب محمد صلاح فى ممارسته الرياضة وتحقيقه النجاح، كأحد رموز الرياضة المصرية والعالمية، متنميًا ان يكون للرياضة أثرها في بناء شخصية كل طالب بالجامعة من خلال ممارستها، ومقدما شكره لعمداء الكليات على جهدهم فى حث الطلاب علي المشاركة فى شتى الانشطة الرياضية بالجامعة، كما قدم الشكر للجيش والشرطة المصرية علي مجهوداتهم في تحقيق الأمن والآمان بالبلاد.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتنظيم هذا اليوم الذى يسهم فى اطلاق طاقات الطلاب، متمنياً أن يستكمل اليوم بممارسة ناجحة ومشاركة فعالية من طلاب الجامعة.

وتستكمل فعاليات اليوم الرياضي علي مدار اليوم، بمسابقات في ضربات الجزاء الترجيحية، ورميات حرة لكرة سلة، وشد الحبل، ومسابقات جري 100 متر، والكرة الطائرة.