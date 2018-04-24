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صور.. انطلاق اللقاء العلمى لوحدتى الأورام بمستشفى "الكلي" و"صحة المرأة" بجامعة أسيوط

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 01:41 م
صور.. انطلاق اللقاء العلمى لوحدتى الأورام بمستشفى "الكلي" و"صحة المرأة" بجامعة أسيوط اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام


أسيوط ـ محمود عجمى
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انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة الأورام بمستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعي، ووحدة الأورام بمستشفى صحة المرأة الجامعي، بأسيوط.

وحضر اليوم من جامعة أسيوط، الدكتور هشام مختار حمودة مدير مستشفى جراحة  المسالك البولية والكلى، ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب، والدكتور علاء الدين عبدالحميد مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي، ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب، والدكتور ضياء عبدالحميد أستاذ جراحة المسالك ورئيس وحدة أورام المسالك البولية والتناسلية، والدكتور حسام ثابت سالم أستاذ أمراض النساء والتوليد ورئيس وحدة أورام النساء، والدكتور علوانى السنوسي الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور هشام أبوطالب المدرس بقسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور عمرو أبو فدان المدرس بقسم المسالك البولية والكلى ومقرري اليوم العلمي.

وبدأ اليوم بمشاركة أكثر من 100 طبيب من أقسام النساء والتوليد والمسالك البولية والكلى والأورام من مختلف الجامعات المصرية.

وقال الدكتور مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي، إن قسم النساء والتوليد دأب على زيادة أوجه التعاون والشراكة الطبية، مع قسم جراحة المسالك البولية، وهو ما انعكس أثره فى تطوير الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن انعقاد اليوم الأول لوحدتى الأورام بمستشفى جراحة المسالك ومستشفى صحة المرأة، يؤكد على ما تحظى مستشفيات أسيوط الجامعية من وحدات طبية متخصصة، ومتفردة  من نوعها والتى تضع مصلحة المريض نصب أعينها، وتضم كوادر طبية وتمريضية وإدارية على أعلى مستوى من المهارة والحرفية فى الأداء.

ويهدف إلى دراسة أوجه التعاون بين قسمي جراحة المسالك البولية والكلى والنساء والتوليد وتبادل الرؤى والخبرات بين الأطباء والمتخصصين من أجل الوصول إلى خطة متقدمة وفاعلة تحسن من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى .

اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام (1)
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام 
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام (2)
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام 
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام (3)
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام 
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام (4)
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام 
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام (5)
اللقاء العلمي الأول لوحدتي الأورام 

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