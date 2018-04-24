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سفير فرنسا ببيروت: وزير الخارجية الفرنسى يزور لبنان فى مايو المقبل

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 12:00 ص
سفير فرنسا ببيروت: وزير الخارجية الفرنسى يزور لبنان فى مايو المقبل جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسى


بيروت أ ش أ
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يقوم وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان بزيارة للبنان، بعد الانتخابات النيابية المقرر إجراءها يوم 6 مايو المقبل، للاطلاع على الأوضاع فيه وإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى المجالات كافة.

أعلن ذلك سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه خلال استقبال الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون له اليوم ، وقال فوشيه إن زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون للبنان لا تزال قائمة لكن موعدها النهائى لم يتحدد بعد.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج مؤتمر "سيدر" الذى عقد فى باريس لدعم لبنان اقتصاديا والآلية التى ستعتمد لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين لبنان والدول والمؤسسات التى شاركت فيه ، وأوضح السفير الفرنسى أن المؤتمر حقق نجاحا ، منوها بتصميم الدولة اللبنانية على اجراء اصلاحات تواكب مرحلة ما بعد "سيدر".

وخلال اللقاء أجرى الرئيس عون مع السفير فوشيه محادثات تناولت الأوضاع الراهنة داخليا وإقليميا والاستحقاق الانتخابى وما سيليه من خطوات سياسية وإصلاحية.


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