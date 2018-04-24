جامعة الإسكندرية تستقبل نائب رئيس جامعة التشاد لبحث سبل التعاون







الإسكندرية - هناء أبو العز

استقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم، الدكتور الطيب ادريس نائب رئيس جامعة انجامينا بجمهورية التشاد، والدكتور أحمد زين مدير البحث والتعاون بالجامعة، فى بداية زيارتهم لجامعة الإسكندرية، والتى تتضمن زيارة كليات الزراعة والطب والطب البيطرى، وعقد مجلس لفرع إنجامينا بجامعة الإسكندرية، لمناقشة توطيد أواصر التعاون بين الجانبين.

وأبدى الجانب التشادى خلال اللقاء، رغبته فى تقديم جامعة الإسكندرية، منح دراسية لطلاب مرحلتى الماجستير والدكتوراه، للهيئة المعاونة بجامعة إنجامينا، بهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس هناك، وتأهيلهم للقيام بالعملية التدريسية بالفرع، وإمكانية تزويد مكتبة الفرع بالمراجع العلمية فى صورتها الورقية والالكترونية.

ووعد رئيس جامعة الإسكندرية بمناقشة مطالب الجانب التشادى بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، لتسهيل قبول الطلاب التشاديين بمرحلة الدراسات العليا داخل جامعة الإسكندرية، وإمكانية تسهيل نشر أبحاثهم العلمية فى المجلات العلمية المصرية المتخصصة.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطـروح، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسـات العليا والبحـوث، والدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية والدكتور مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة، والدكتور أشـرف ناظـم عميد كليـة الطب البيطرى.