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الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:30 م
خالد صلاح
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تحرير مواقع جديدة بمحور صعدة فى عملية نوعية للجيش اليمنى

الثلاثاء، 24 أبريل 2018 07:08 م
تحرير مواقع جديدة بمحور صعدة فى عملية نوعية للجيش اليمنى الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية من جهة وبين المليشيا الانقلابية الحوثية من جهة أخرى فى منطقة الجماجم بمديرية الزاهر محافظة البيضاء.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت)، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بعد غارة جوية استهدفت عربة PMP بموقع السمر منطقة الجماجم كانت تستهدف قرى ومناطق سكنية فى مديرية الزاهر بآل حميقان.

وأضاف الموقع أن المليشيا الانقلابية قصفت عقب الغارة قرى ومنازل المواطنين بالقوعة ولجردى من مواقع "ملح"، وأوضح أن قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية بجبهة القوعة ردت على مصادر القصف.

 


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