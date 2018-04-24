انطلاق عملية عسكرية واسعة للبحث عن عناصر داعش جنوب الرمادى







بغداد(أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات الأنبار العراقية، اليوم الثلاثاء، شن عملية واسعة للبحث عن عناصر داعش، جنوب غرب محافظة الرمادى.

وقال قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحى فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية" الإخبارية، أن "عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح اليوم للبحث عن عناصر داعش فى مناطق الرحالية ووادى سميل ومنطقة أبو الجير ووادى القذف جنوب غرب الرمادى".

وتشارك فى العملية فرقة المشاة الأولى والفرقة العاشرة ولواء مغاوير عمليات الأنبار، ومديرية الطرق الخارجية لشرطة الأنبار والحشد العشائرى، وبدأت العملية من ثلاثة محاور بإسناد من طيران الجيش وطيران التحالف.

يذكر أن قوات الأمن العراقية تقوم بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش للبحث عن عناصر تنظيم "داعش" فى الصحراء وبين المواطنين.