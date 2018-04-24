اجتماع وزارى عربى لمناقشة شئون الأرصاد الجوية والمناخ الخميس المقبل







كتب مصطفى عنبر

​يعقد مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ دورته الثانية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل.

يتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة خدمات الأرصاد الجوية للطيران- التوعية والإعلام بخدمات الأرصاد الجوية- إدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ – التدريب وبناء القدرات – المنتدى العربى للتوقعات المناخية – الاستراتيجية المتكاملة لخدمات الأرصاد الجوية العربية ومخططها التنفيذى (2018 – 2030)- متابعة أوجه التعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة – التعاون مع التجمعات الإقليمية والدول فى إطار المنتديات – فضلا عن تحديث وتطوير عمل المجلس.

يترأس أعمال هذه الدورة محمد عبد القادر موسى، وزير المعدات والنقل بجمهورية جيبوتى.

وقد سبق أعمال الدورة الثانية للمجلس عقد الاجتماعات الآتية: الدورة الرابعة والثلاثين للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية خلال الفترة 22-24 أبريل 2018 والاجتماع الثانى للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ يوم الثلاثاء 24 أبريل 2018.