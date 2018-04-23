video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الروسى: مزاعم استخدام أسلحة كيمائية بدوما مسرحية استفزازية

الإثنين، 23 أبريل 2018 10:59 ص
وزير الخارجية الروسى: مزاعم استخدام أسلحة كيمائية بدوما مسرحية استفزازية وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


كتب سمير حسنى
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الروسى سيجرى لافروف، إن مزاعم استخدام الأسلحة الكيمائية فى دوما عبارة عن مسرحية استفزازية هدفها التحضير للعدوان على سوريا، مضيفا نتابع ما يجرى فى سوريا بقلق حيث يتم انتهاك القانون الدولى من خلال استخدام القوة.

 

وأضاف الوزير الروسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصينى، اليوم الاثنين، أنه ناقش وضع شبه الجزيرة الكورية وتطبيق الخطة الروسية الصينية بشأن الأزمة.

 

وقال إن بلاده تسعى لتوطيد علاقتها مع الصين، مشيرا إلى مستوى العلاقات المتقدم بين البلدين لا سيما منظمة شنغهاى للتعاون.

 

وأوضح لافروف، أن هناك محاولات لنسف نظام الاستقرار العالمى الذى يعتمد على ميثاق الأمم المتحدة، واستخدام القرارات خارج إطار مجلس الأمن ونحن نقف ضد هذا الأمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الروسية: لافروف يزور بكين لمقابلة رئيس ووزير خارجية الصين ..الاثنين

وزير الخارجية الروسى

لافروف

دوما

السلاح الكيماوى




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة