مستشفى سعاد كفافى الميدانى يختتم أعماله بوسط سيناء.. وينتقل لرأس سدر اليوم







شمال سيناء- محمد الحر

اختتم مستشفى سعاد كفافى الميدانى بقرية الجدى بوسط سيناء أعماله اليوم الإثنين، بحضور اللواء محمد المصرى رئيس القيادة الموحدة لمكافحة الإرهاب، واللواء محمد صابر رئيس أركان الجيش الثالث الميدانى، والمستشار عدلى اليمانى مساعد محافظ شمال سيناء، ورئيس مركز ومدينة الحسنة وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الثالث.

وقال المهندس صابر خفاجه، مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد، إن المستشفى سنتقل غدا، الثلاثاء، إلى مدينة رأس سدر بجنوب سيناء لاستكمال أعماله لمدة 5 أيام إضافية فى جميع التخصصات الطبية وعمليات اليوم الواحد.

وأشار خفاجة إلى أن المستشفى يرافقه الدكتور عمرو بسطويسى، مدير عام مستشفى سعاد كفافى، ونائب رئيس الجامعة لشئون القطاع الطبى مع كتيبة من المقاتلين الأبطال من الأطباء والممرضين و المساعدين والإداريين والفنيين.

ويذكر أنه تم إقامة المستشفى الميدانى لخدمة أهالى وسط سيناء لمدة 3 أيام متواصلة برعاية الجيش الثالث الميدانى، ومتابعة اللواء عبد الفتاح السيد حرحور محافظ شمال سيناء وإشراف المستشار عدلى اليمانى مساعد المحافظ .



























