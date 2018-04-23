video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 23 أبريل 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فرنسا تجدد إدانتها لإطلاق النار العشوائى من قبل الجيش الإسرائيلى فى غزة

الإثنين، 23 أبريل 2018 02:13 م
فرنسا تجدد إدانتها لإطلاق النار العشوائى من قبل الجيش الإسرائيلى فى غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون مول، اليوم الاثنين، إدانة فرنسا لإطلاق النار العشوائى للجيش الإسرائيلى ضد المتظاهرين فى غزة مما أسفر عن سقوط 5 شهداء جدد فى الأيام الأخيرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية المعنية بالتزام ضبط النفس وباستخدام القوة بشكل متناسب وفق للقانون الإنسانى الدولى.

وقالت المتحدثة - فى تصريح لها اليوم ردا على سؤال حول الخطوات الملموسة التى يمكن أن تتخذها فرنسا وسط صمت المجتمع الدولى حيال الوضع فى غزة - إن بلادها تذكر إسرائيل بواجب حماية المدنيين لاسيما القاصرين وبحق الفلسطينيين فى التظاهر السلمى.

وذكرت بالمحادثة الهاتفية التى أجراها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، السبت، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتى عبر خلالها عن قلقه إزاء الوضع فى غزة، مؤكدا ضرورة وضع حد للازمة الانسانية التى يشهدها القطاع عبر رفع الحصار والإجراءات التقييدية عن غزة وتقديم ضمانات أمنية موثوقة بها لإسرائيل، واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية تصريحها بأن باريس ستواصل جهودها من أجل الوصول لحل تفاوضى بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتباره الطريق الوحيد الممكن لاستعادة طريق السلام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..فلسطينيون يشيعون جثمان شهيد برصاص الإحتلال الاسرائيلى فى خان يونس

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى

إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحى فى مواجهات مع الاحتلال شرق خان يونس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال

اخبار عربية

الخارجية الفرنسية

قوات الاحتلال الاسرائيلى

المتظاهرين الفلسطينيين

اخبار العرب

اخبار فلسطين




لا تفوتك
التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

التعليم: حصر طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات.. و670 ألف الإحصاء المبدئى

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

صور.. عمليات سلب ونهب فى المحال التجارية بنيكاراجوا خلال الاشتباكات مع الشرطة

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

مصر فرحانة بابنها محمد صلاح.. الفرعون يتسبب فى فرحة عارمة لجموع المصريين.. المقاهى فى مصر تشتعل لحظة الإعلان عن فوز "بيكاسو" بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.. ونجوم الفراعنة يشيدون بالإنجاز الكبير

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

"التموين" تبدأ تجهيز شنط رمضان بأسعار مخفضة 20%.. تتضمن سكر وزيت وأرز مصرى وبلح.. "القابضة الغذائية": جميع االسلع من إنتاج العام الجارى.. و"العامة للجملة": طرح 300 ألف شنطة بمحافظات الوجه البحرى

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

شاهد.. كيف احتفل نجوم ليفربول بجائزة محمد صلاح؟

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

مش مجرد عيد ميلاد.. القصر البريطانى يحتفل بالملكة "إليزابيث" بصور نادرة لها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة