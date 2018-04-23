فرنسا تجدد إدانتها لإطلاق النار العشوائى من قبل الجيش الإسرائيلى فى غزة







أ ش أ

جددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون مول، اليوم الاثنين، إدانة فرنسا لإطلاق النار العشوائى للجيش الإسرائيلى ضد المتظاهرين فى غزة مما أسفر عن سقوط 5 شهداء جدد فى الأيام الأخيرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية المعنية بالتزام ضبط النفس وباستخدام القوة بشكل متناسب وفق للقانون الإنسانى الدولى.

وقالت المتحدثة - فى تصريح لها اليوم ردا على سؤال حول الخطوات الملموسة التى يمكن أن تتخذها فرنسا وسط صمت المجتمع الدولى حيال الوضع فى غزة - إن بلادها تذكر إسرائيل بواجب حماية المدنيين لاسيما القاصرين وبحق الفلسطينيين فى التظاهر السلمى.

وذكرت بالمحادثة الهاتفية التى أجراها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، السبت، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والتى عبر خلالها عن قلقه إزاء الوضع فى غزة، مؤكدا ضرورة وضع حد للازمة الانسانية التى يشهدها القطاع عبر رفع الحصار والإجراءات التقييدية عن غزة وتقديم ضمانات أمنية موثوقة بها لإسرائيل، واختتمت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية تصريحها بأن باريس ستواصل جهودها من أجل الوصول لحل تفاوضى بين الإسرائيليين والفلسطينيين باعتباره الطريق الوحيد الممكن لاستعادة طريق السلام.