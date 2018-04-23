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صور.. ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط عن "القلق والتوتر فى الامتحانات"

الإثنين، 23 أبريل 2018 01:36 م
صور.. ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط عن "القلق والتوتر فى الامتحانات" ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط


أسيوط ـ محمود عجمى
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نظمت كلية الطب جامعة أسيوط، ندوة علمية بعنوان "القلق والتوتر في الامتحانات" ، وذلك على هامش الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة ، والدكتور محمد عبد اللطيف نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي عميد الكلية والدكتور عماد حماد الدالي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور وجيه عبد الناصر أستاذ الطب النفسي ، وعدد من طلاب كلية الطب ومختلف كليات الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور عماد حماد الدالي وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب،فى بيان لها اليوم أن الندوة تناقش مشاكل القلق والتوتر  التي تواجه الطلاب ليلة الامتحانات وكيف الوقاية منها وشرح أساليب الوقاية من خلال تعريف الطالب  الفرق بين القلق والتوتر الفسيولوجي الذي  يقود  إلى الاجتهاد  والانجاز والقلق والتوتر المرضى الذي يودى إلى عدم التركيز والتوتر ويؤخر مشوار النجاح والتفوق، والتأكيد على ضرورة الاجتهاد في المذاكرة من أول العام الدراسي حتى لا تحدث تراكمات في المواد الدراسية فيبدأ التوتر والقلق والنظر للامتحان بنظرة ايجابية و النوم الجيد ليلة الامتحان والتحلي بالهدوء والسكنية والتي تعد السبب الأول للانجاز والنجاح ،كما أكد الدكتور عماد الدالى  على دور الأسرة فى توفير الجو المناسب للطالب وإحساس الطال بالحميمية كي يساعده على تخطى مراحل القلق.

 ومن جانبه حذر الدكتور وجيه عبد الناصر أستاذ الطب النفسي، من خطورة الاضطرابات النفسية وتأثيرها على الصحة الجسمانية، مشيراً إلى أن زيادة القلق والتوتر ويمكن أن تدخل الطالب في المرحلة المرضية والتى تظهر فى بعض الأعراض منها  فقدان الطالب  التركيز وعدم القدرة على الانجاز وقلة النوم واضطرابات أثناء النون والآم مختلفة في الجسم وجفاف بالحلق وسرعة اضطراب  في ضربات القلب وضعف الانتباه والتعلم والتفكير ،كما نصح الطلاب بتدريب النفس على الاسترخاء  "Relaxation Training".

كما تضمن الحفل الختامي للأنشطة الطلابية تكريم للعشرة الأوائل لكل دفعات وخريجى الكلية وتكريم اتحاد الطلاب وتكريم الفائزين من أبناء الكلية فى مسابقات "أنت مرأية نفسك "و"الطبيب ببدع" و" مسابقة المسرح " والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع الهيئة العامة لرقابة الإدارية . 

ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط (1)
ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط 
ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط (2)
ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط 
ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط (3)
ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط 
ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط (4)
ندوة بكلية الطب جامعة أسيوط 

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