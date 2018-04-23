"جبهة تحرير فلسطين" تعلن عدم مشاركتها فى أى تشكيل مواز لمنظمة التحرير

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أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها بشكل قاطع الحراك الذى تقوم به بعض الشخصيات والفصائل لتشكيل إطار مواز لمنظمة التحرير الفلسطينية، منوهة إلى أنها ستدافع عن إطار المنظمة التمثيلى.

وقال عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية زاهر الششترى، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، إن الجبهة متمسكة بشكل كامل بمنظمة التحرير كإطار تمثيلى للشعب الفلسطينى ولن تخرج منها أو من أى من مؤسساتها.

وأضاف الششترى، أن الجبهة الشعبية لن تكون فى أى تشكيلة موازية للمنظمة أو المجلس الوطني، وستدافع عن إطارها التمثيلى لشعبنا لأنها معمدة بدماء عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأشار عضو المكتب السياسى للجبهة الشعبية إلى أن الحوار الذى عقد فى القاهرة مع حركة فتح كان إيجابيا، وأن الاختلاف كان فى موعد عقد المجلس الوطنى، مؤكدا تمسك الجبهة بحوار وطنى شامل.