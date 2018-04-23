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"الإطفاء" الكويتية: السيطرة على حريق جراء تسرب نفطى دون وقوع إصابات

الإثنين، 23 أبريل 2018 10:59 ص
"الإطفاء" الكويتية: السيطرة على حريق جراء تسرب نفطى دون وقوع إصابات تسرب نفطى ـ صورة أرشيفية


الكويت (أ ش أ)
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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت أن فرقها والفرق التابعة لشركة (نفط الكويت) تمكنت من السيطرة على حريق شب فجر اليوم الاثنين، إثر تسرب نفطى فى منطقة المقوع، دون وقوع أى إصابات.

وقال نائب المدير العام لشئون المكافحة اللواء جمال البليهيص - فى بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام فى (الإطفاء) - أن مركزى إطفاء الأحمدى ومبارك الكبير للمواد الخطيرة تعاملوا بالتعاون مع فرق الإطفاء التابعة لشركة (نفط الكويت) مع الحريق، وفقا للخطط والإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات.

وأكد أن الحريق لم يسفر عن وقوع أى إصابات، كما أن عمليات الإنتاج فى الشركة لم تتأثر جراء الحريق، لافتا إلى أن الفرق المعنية بإدارة الحادث مستمرة فى مراقبة الوضع، ولم يتم رصد أى مخاطر أو غازات تؤثر على السلامة العامة فى المناطق المحيطة.

ومن جانبها، أكدت شركة نفط الكويت، فى بيان لها، أن عمليات إنتاج النفط تسير بشكل طبيعي، وأن الحريق الذى شب نتيجة تسرب نفطى فى منطقة المقوع، لم يسفر عن أى قراءات لتسربات الغاز فى المنطقة، مشددة على أن التسرب والحريق لم يشكلا أى خطورة على صحة المواطنين والعاملين.

 

 


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