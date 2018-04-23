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الإثنين، 23 أبريل 2018 08:56 ص
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إصابة شخصين نتيجة سقوط مصعد بهما بالمنوفية

الإثنين، 23 أبريل 2018 08:18 ص
إصابة شخصين نتيجة سقوط مصعد بهما بالمنوفية اسعاف - أرشيفية


المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر سقوط مصعد بهما بمنزلهما بدائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية .

 

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى منوف العام، كل من " م ج ا م " مؤهل عالى، مصاباً باشتباه كسر مفتوح بالكاحل الأيسر وكسر بالفقرات القطنية، و"أ س ح" طالب ومقيمان مدينة منوف، فاقد الوعى ومصابا بكسر بالكاحل الأيمن واشتباه كسر بالفقرات القطنية والحوض، ولا يمكن استجوابهما وتم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

 

بالانتقال والفحص، وسؤال والد الأول، أفاد بأنه أثناء استقلال نجله وصديقه المصاب الثانى المصعد " أسانسير " بمنزله سقط أرضا من الطابق الثالث نتيجة انفصال الواير، وحدثت إصابتهما ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 


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