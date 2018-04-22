مهاب مميش : عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن

مهاب مميش : عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طنالأحد، 22 أبريل 2018 01:33 م
قناة السويس
إضافة تعليق
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور54 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 31 سفن بحمولة 2 مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL JAPAN،بحمولة 220 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى سنغافورا.
وعبرت 23 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البريطانيةCLA CGM GEAGR FORFCAR، بحمولة 180 ألف طن.
إضافة تعليق
الأهلى يخمد فتنة عقود ثلاثى الأهلى مؤقتاً.. سيد عبد الحفيظ يجتمع بإكرامى ووليد سليمان وحسام عاشور لمناقشة أزمة العقود.. مدير الكرة يتعهد لنجوم القلعة الحمراء بتعديل العقود.. واللاعبون: التعديل أو تصعيد الأزمة
قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة