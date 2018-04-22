مهاب مميش : عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن







الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،أن قناة السويس شهدت اليوم الخميس عبور54 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 31 سفن بحمولة 2 مليون و200 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونجOOCL JAPAN،بحمولة 220 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 23 سفينة من إتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة مليون 300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البريطانيةCLA CGM GEAGR FORFCAR، بحمولة 180 ألف طن.