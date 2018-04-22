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الأحد، 22 أبريل 2018 02:13 م
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لدراسة إنشاء مجزر آلى بالمحافظة..

صور.. مدير الطب البيطرى بالغربية يتفقد المجزر الآلى للقوات المسلحة

الأحد، 22 أبريل 2018 01:42 م
صور.. مدير الطب البيطرى بالغربية يتفقد المجزر الآلى للقوات المسلحة مدير الطب البيطرى بالغربية يتفقد المجزر الآلى


الغربيه محمد طارق
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تفقد الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، والعميد الدكتور إبراهيم متولى مدير الوحدة البيطرية للذبيح الآلى وتصنيع اللحوم رقم 1 بالقوات المسلحة، وذلك فى اطار دراسة كاملة لإنشاء وتأسيس مجزر ألى بمحافظة الغربية ارتقاءا وتطويرا لمستوى المجازر المنتجة للحوم الطازجة بالمحافظة.

وزار المجزر الآلى للقوات المسلحة بمرافقة الدكتور مجدى عبد الحليم مدير عام المجازر، حيث تم التركيز على صالة الذبح والمعمل الملحق بها وغرف التبريد الملحقة بصالة الذبح، وذلك فى اطار الخطوات الجادة التى سوف تخطوها المحافظة لإنشاء المجزر الألى وسوف يتم الاستعانة بالعديد من الخبرات الهندسية والفنية العاملة فى هذا المجال للمشاركة فى وضع النقاط النهائية للبدء فى المشروع.

 

جانب من الزيارة_2
جانب من الزيارة

 

جانب من الزياره
جانب من الزياره

 

زيارة مدير مديرية الطب البيطري للمجزر الآلي للقوات المسلحه_1
زيارة مدير مديرية الطب البيطري للمجزر الآلي للقوات المسلحة

 


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