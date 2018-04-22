صور.. حملة نظافة وتجميل بقرى مدينة طما بسوهاج







سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم،محافظ سوهاج إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قد قامت بعدد من حملات النظافة بالمدينة والقرى التابعة للمركز لرفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين،مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ خطة المحافظة لتكثيف اعمال النظافة والتجميل بمختلف مدن وقرى المحافظة لتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

ومن جانبه قال أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة طما فى بيان إنه جارى استمرار العمل اليومى لرفع القمامة، حيث قامت الوحدة المحلية بمشطا بحملة نظافة وتم رفع القمامة من أمام مدخل العرينى، والمرشح، والجمعية الزراعية بالعتامنة،والطريق السريع،ومن أمام مقابر مشطا كما تم رش المياه على الطريق السريع.

كما تم رفع القمامة من كوم العرب ومن الوحدة الصحية بكوم العرب، كما تم رش الطريق السريع بالمياه ومن مركز شباب العتامنة ، وجارى متابعة الأعمال بصفة دورية.

حملات النظافة والتجميل بطما



حملات النظافة والتجميل بطما



حملات النظافة والتجميل بطما