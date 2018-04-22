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صور.. أيمن عبدالمنعم ونقيب الصحفيين يفتتحان معرض صنع بسوهاج بمؤسسة الأهرام

الأحد، 22 أبريل 2018 09:20 م
صور.. أيمن عبدالمنعم ونقيب الصحفيين يفتتحان معرض صنع بسوهاج بمؤسسة الأهرام معرض صنع بسوهاج


سوهاج محمود مقبول
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افتتح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج والكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين معرض "صنع فى سوهاج 3" بمؤسسة الأهرام بالقاهرة بحضور الدكتورة عزه عثمان المستشار الإعلامى للمحافظة والإعلامى حسام الأمير وعدد من النواب.

يضم المعرض صنع فى سوهاج 24 عارضا يمثلون الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية والجمعيات الأهلية وذوى الإعاقة ومنتجات المدارس الفنية وانتاج مصانع المناطق الصناعية. ومن جانبه قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج  المحافظ فى أن سوهاج تشتهر بالمنتجات اليدوية والحرفية والمصانع الانتاجية، حيث سيتم خلال المعرض عرض منتجات النسيج والتللى التى تشتهر بها مدينة أخميم، وانتاج المناطق الصناعية كمصنع انتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية وانتاج الأخشاب من مخلفات الموز، ومنتجات المعادن والآثاث والبلاستيك والأدوات المنزلية والكهربائية والمنظفات.

من جانبه أشاد الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين بالمعرض و بمستوى الجودة والحرفية التي تميزت بها المعروضات الموجودة داخله والتى تعبر عن تراث واحدة من أهم محافظات مصر وهى محافظة سوهاج وأن المعرض  يمثل خطوة من أجل تسويق منتجات المشروعات الموجودة بأرض المحافظة.  

ومن جانبه قال الدكتورعبدالمنعم محافظ سوهاج  أن إقامة معارض "صنع فى سوهاج" تهدف إلى تسويق تلك المنتجات داخل وخارج المحافظة، مشيرا إلى أن نجاح تلك المعارض داخل المحافظة كان الدافع الأكبر للتفكير لتسويق تلك المنتجات بالمحافظات الأخرى.

وأشاد المحافظ بدور مؤسسة الأهرام فى تقديم الدعم والمساهمة فى إقامة تلك المعارض والتى تساعد فى تسويق منتجات المحافظة وتشجيع ودعم الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتهم فى تقديم منتجاتهم وتسويقها للجمهور داخل وخارج المحافظة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة ودعم أصحابها.

يذكر أن محافظ سوهاج ونقيب الصحفين استمعا إلى شرح من العارضين حول منتجاتهم والمواد المصنوعة منها وأن الخامات التى دخلت فى عملية الصناعة خامات طبيعية بنسبة 100%.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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