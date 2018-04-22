"سانا": مسلحو القلمون سلموا أسلحتهم بينها صواريخ أمريكية وإسرائيلية







دمشق (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه تم إخراج الدفعة الأولى من المسلحين من منطقة القلمون الشرقى عبر 35 حافلة تنفيذا للاتفاق الذى تم التوصل إليه أمس الأول والقاضى بإخراج المسلحين وعائلاتهم من الرحيبة وجيرود والناصرية إلى الشمال السورى.

وأفادت وكالة (سانا) اليوم الأحد، بأن 35 حافلة تقل المئات من المسلحين وعائلاتهم من الرحيبة وجيرود والناصرية انطلقت على شكل قافلة من نقطة تجمعها على أطراف بلدة الرحيبة إلى الشمال السورى، مضيفة أن المسلحين سلموا أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة بينها صواريخ (تاو ولاو) أمريكية وإسرائيلية الصنع، إضافة إلى أكثر من 28 دبابة وعربة قتالية وكميات كبيرة من الذخائر والقواذف والقذائف المتنوعة والرشاشات المتوسطة وغيرها قبيل اخراجهم بالحافلات وذلك تنفيذا للاتفاق القاضى بإخراج جميع المسلحين من البلدات الثلاث.

وذكرت (الوكالة) أن اتفاق منطقة القلمون الشرقى يأتى بعد يومين من إعلان بلدة الضمير خالية من الإرهاب بعد إخراج مسلحى (جيش الإسلام) وعائلاتهم منها وبعد أسبوع واحد من اعلان الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب بعد عملية عسكرية مركزة نفذتها وحدات الجيش السورى أجبرت التنظيمات المسلحة على الاستسلام والرضوخ للخروج من مدينة دوما، حيث دخلت بعد ذلك وحدات من قوى الأمن الداخلى إلى المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار داخلها.

فى سق متصل، شن طيران النظام السورى غارات جوية استهدفت منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق، فى حين يكثف غاراته لسحق آخر معقلين للمقاتلين قرب العاصمة.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الأحد، مشيرة فى الوقت ذاته إلى تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من حى الحجر الأسود بريف دمشق، وسمع أزيز الطائرات المحلقة فى سماء المنطقة.