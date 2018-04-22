جامعة سوهاج تشارك بملتقى الاتحادات الطلابية تحت شعار "شباب ضد الاٍرهاب"







سوهاج محمود مقبول

تشارك جامعة سوهاج بملتقى الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية والذى تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "شباب ضد الإرهاب"، فى الفترة من 22 إلى 25 إبريل الجارى بالمركز الأوليمبى بالمعادى صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال إن الملتقى يهدف إلى دمج شباب الجامعات فى الأنشطة والبرامج المختلفة واستثمار طاقتهم وتوجيهها نحو خدمة الوطن، بالإضافة إلى توطيد العلاقة بين الوزارة والاتحادات الطلابية، والتنسيق لوضع تصور مقترح للأنشطة الطلابية المنفذة داخل الجامعات من خلال وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة ستشارك بوفد مكون من 5 طلاب وهم رئيس اتحاد الطلاب ونائبه و3 طلاب من أمناء اللجان العليا، مضيفا إلى أن الملتقى سيناقش عدة موضوعات منها رؤية مصر 2030، التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى والعربى، مكافحة الفساد وكيفية القضاء عليه، كما سيناقش أيضا مهارات القائد الناجح وبناء الفريق الجماعى ودور الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، إلى جانب التعريف باللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالاتحاد.