القبض على 3 أشخاص متهمين باختطاف سائق بالمنيا







فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على 3 أشخاص لاتهامهم باختطاف سائق ومطالبة شقيقة بمبلغ مالى لإطلاق سراحه.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ من "صلاح. ج" باختطاف شقيقه منذ 14 أبريل الجارى وتلقيه اتصالا هاتفى من مجهولين بمطالبته بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة مدير مباحث المديرية والعميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية والمقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائى جنوب المنيا.

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى الجناة وتبين قيام كل من محمود.ف 27 سنة سائق ومحمود. م 30 سنة سائق و"ماهر. س 35" سنة بائع و"زين العابدين. ن" 33 سنة سائق، وتبين أن المتهمين استدراجوا المجني عليه من مركز المنيا لتوصيلهم إلي مركز أبوقرقاص، وفي تلك الأثناء طالبه أحد أفراد التشكيل بالتوقف في الطريق لقضاء حاجته في الوقت الذي كان ينتظرة باقي أفراد التشكيل على الطريق بالدراجات الناريه واقتادوه عنوه حتى مركز ملوى تحت تهديد السلاح.

ومساوم المتهم شقيق المجنى عليه لدفع فدية مالية لإطلاق سراحه إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض عليهم وإطلقت سراح المجنى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.