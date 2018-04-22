أبوالغيط يفتتح معرضا للكتب بمكتبة الجامعة العربية







(أ ش أ)

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، معرض الكتاب بمكتبة جامعة الدول العربية، وذلك بحضور الأمناء المساعدين بالجامعة ومديرى الإدارات المختلفة .

وأكد أبو الغيط أهمية ما يتضمنه هذا المعرض من أمات الكتب فى المجالات المختلفة، والذى يأتى تدشينه مواكبا للاحتفال باليوم العالمى للكتاب، موضحا أنها فكرة خلابة أن تقوم الجامعة بتوزيع ما هو زائد عن حاجتها والنسخ المكررة من أمات الكتب على العاملين فى الجامعة العربية وبحد أقصى تسعة كتب لكل موظف أوعامل.

وأضاف إنها فكرة جيدة أن تتضمنها مكتبة الجامعة العربية، داعيا المتخصصين والمثقفين وأساتذة الجامعات وكافة الباحثين والمكلفين بالتقصى للدراسات أن يعتمدوا على هذه المكتبة كمخزن استراتيجى لكثير من الكتب التى توقف طبعها .

يتضمن المعرض العديد من الكتب والمؤلفات والدراسات فى جميع مجالات العمل العربى المشترك والمجالات الإنسانية والأمنية والعسكرية والاقتصادية .