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السبت، 21 أبريل 2018 01:18 م
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وصول و سفر 4501 راكب و معتمر و تداول 418 شاحنة بموانىء البحر الأحمر

السبت، 21 أبريل 2018 01:05 م
وصول و سفر 4501 راكب و معتمر و تداول 418 شاحنة بموانىء البحر الأحمر ميناء البحر الأحمر - أرشيفية


جنوب سيناء فايزة مرسال
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صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة وادى اليرموك و على متنها 63 ألف طن قمح روسى، حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو اخذ عينة من الشحنة لفحصها و التأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها و تفريغها.

كما استقبل الميناء السفينتين مسرة و نما اكسبريس و على متنهم 362 راكب و 76 شاحنة بضائع و 10 شاحنة عفش ركاب و 11 سيارة بينما تغادر السفينة عمان و على متنها 901 معتمر متجهة الى ميناء ينبع السعودى.

فيما شهد الميناء بالأمس السفينتين عمان و الرياض و على متنهم 350 راكب و 24 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 25 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، النوى اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس و على متنهم 302 راكب و 149 شاحنة بضائع و 16 سيارة.

على جانب أخر، استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 394 راكب و 22 سيارة بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 61 راكب و 15 سيارة.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1230 راكب منهم 145 معتمر و تداول 145 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 388 راكب و 3 براد و 10 تريلا و 1 سيارة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 163 راكب منهم 97 معتمر و 2 باص عمرة و 39 براد و 2 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى ايلة ، سينا، بريدج و على متنهم 349 راكب و 20 براد و 13 براد و 5 سيارة فيما غادرت ثلاث سفن و هى سينا، ايلة ، بريدج و على متنهم 330 راكب منهم 48 معتمر و 1 باص عمرة و 36 براد و 22 تريلا.

 

 


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