مدير محطة كهرباء بنى سويف: دخول المحطة بكامل طاقتها الخدمة أول يونيو

بنى سويف : هانى فتحى



قال المهندس هانى محمد على، مدير مشروع محطة كهرباء غياضة العملاقة بمحافظة بنى سويف، دخول المحطة بكامل طاقتها الخدمة أول يونيو القادم بعد الانتهاء من إجمالى العمل بالمحطة.

وأضاف مدير المحطة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" دخول الوحدة 20 مرحلة الطواعية للتجريب، مشيراً إلى أن الوحدة 10 ستدخل مرحلة الطواعية خلال ايام، قائلا: "8 توربينات مربوطة على الشبكة المصرية لكهرباء تنتج الواحدة 400 ميجا وات".

وأشار مدير المحطة إلى أن أعمال الإنشاء والبناء والعمل فى المحطة وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل مباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، بالإضافة إلى 35 ألف فرصة عمل أخرى غير مباشرة.

واكد مدير المحطة ان المشروع شارك فى إنشائه مهندسين وفنيين من 35 دولة على مستوى العالم، مشيرً إلى أن مدة تنفيذ المحطة 3 سنوات، وهى أقصر مدة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن التوربينات تم دخولها الخدمة فى مواعيدها المحددة ومنها توربينات دخلت الخدمة قبل ميعادها بنحو 256 يوماً.

يذكر أن العمل فى مراحل المحطة الثلاثة كان يسير بالتوازى، حيث تم العمل فى المحطات الغازية فى الثامن والعشرين من مارس من عام 2015، مشيراً إلى أن المحطة تتكون من 4 دورات مركبة تنتج كل دورة نحو 1200 ميجا وات، ومنها دورات غازية وأخرى بخارية وثالثة مائية.