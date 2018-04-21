محافظ الأقصر : توزيع الوجبة المدرسية لطلاب الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى







الأقصر – أحمد مرعى

اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر قرار توزيع تغذية مدرسية عبارة عن باكو بسكويت بالتمر للمرحلة الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.

وأوضح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان أنه فى إطار تطوير كافة جوانب المنظومة التعليمية والإهتمام بتنمية الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، تم إعتماد توزيع الوجبة المدرسية للطلاب.