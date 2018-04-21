محافظ الأقصر : توزيع الوجبة المدرسية لطلاب الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى

محافظ الأقصر : توزيع الوجبة المدرسية لطلاب الإعدادية والثانوية والتعليم الفنىالسبت، 21 أبريل 2018 09:51 ص
محمد بدر محافظ الأقصر
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اعتمد محمد بدر محافظ الأقصر قرار توزيع تغذية مدرسية عبارة عن باكو بسكويت بالتمر للمرحلة الإعدادية والثانوية والتعليم الفنى.
وأوضح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان أنه فى إطار تطوير كافة جوانب المنظومة التعليمية والإهتمام بتنمية الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، تم إعتماد توزيع الوجبة المدرسية للطلاب.
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