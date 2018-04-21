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صور.. معرض صنع فى سوهاج 3 يعرض منتجات أهالى أخميم التراثية

السبت، 21 أبريل 2018 03:31 م
صور.. معرض صنع فى سوهاج 3 يعرض منتجات أهالى أخميم التراثية منتجات أخميم التراثية


سوهاج عمرو خلف
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افتتح اليوم ركن منتجات أخميم التراثيه والتى شاركت بها محافظة سوهاج فى اطار الإحتفال باليوم الإفريقى الذى تقيمه الجامعة سنويا،وذلك فى اطار التعاون المشترك بين محافظة سوهاج وجامعة الأهرام الكندية وتحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج و الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة.

ولاقت معروضات أخميم إقبالا شديدا من الجمهور ووجه الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة الشكر والتقدير لمحافظ سوهاج على استجابته بإقامة معرض منتجات أخميم داخل حرم جامعة الأهرام الكندية وأن هذا المعرض هدفة الأساسى تشجيع الاستثمار للمنتجات التراثية واليدوية ويجسد دور التعاون بين محافظة سوهاج والجامعة.

وأضاف المحافظ فى بيان أن جامعة الأهرام الكنديه تستضيف معرض المنتجات التراثيه بداية من اليوم السبت وحتى الخميس القادم 26/4 وذلك على هامش فعاليات اليوم الإفريقى الذى تنظمه كلية الاعلام بجامعة الأهرام الكندية بالتعاون مع اتحاد الشباب الأفريقى، بمشاركة عدد من الدول الافريقية، وبحضور الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة، وعدد من سفراء الدول الافريقية.

وأضاف عبدالمنعم أن معارض صنع فى سوهاج تأتى تماشيا مع سياسة الدولة ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع الشباب من أصحاب تلك المشروعات،من خلال تنظيم المعارض لتسويق منتجاتهم داخل المحافظة وخارجها، والتأكيد على أن الدولة تقف بجانبهم وتعمل على توفير كافة سبل النجاح لهم.

يذكر أن معرض صنع فى سوهاج 3 سوف يقام هذا العام بجامعة الأهرام الكندية اليوم وبمقر مؤسسة الأهرام غدا، وسوف يقوم الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج برفقة عبد المحسن سلامه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام غدا الأحد بافتتاح فعاليات المعرض بمؤسسة الأهرام بشارع الجلاء امتداد التحرير، بمشاركة 24 عارض من أصحاب الصناعات الحرفية والأسر المنتجة وانتاج المناطق الصناعية .

منتجات أخميم التراثية (1)

منتجات أخميم التراثية 

 

منتجات أخميم التراثية (2)
منتجات أخميم التراثية 

 

منتجات أخميم التراثية (3)
منتجات أخميم التراثية

 

منتجات أخميم التراثية (4)
منتجات أخميم التراثية 

 

منتجات أخميم التراثية (5)
منتجات أخميم التراثية 

 

منتجات أخميم التراثية (6)
منتجات أخميم التراثية 

 

منتجات أخميم التراثية (7)
منتجات أخميم التراثية 

 

منتجات أخميم التراثية (8)
منتجات أخميم التراثية

 

منتجات أخميم التراثية (9)
منتجات أخميم التراثية

 

منتجات أخميم التراثية (10)
منتجات أخميم التراثية 

 


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