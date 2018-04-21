video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الفيوم يكرم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين

السبت، 21 أبريل 2018 01:21 م
صور.. محافظ الفيوم يكرم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين


الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

نظم مركز ومدينة الفيوم إحتفالية بنادى المحافظة،لتكريم 100أسرة من أسر العاملين وأبنائهم الأيتام بالأحياء والوحدات المحلية وتوزيع الهدايا العينية عليهم مشاركتهم فرحتهم احتفالاً بعيد اليتيم.

حضر الإحتفالية الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم،وتم تكريم عدد من العاملين المتميزين بمركز ومدينة الفيوم ، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وشارك فيه عدد كبير من العاملين وأبناء العاملين الأيتام وذويهم.

وخلال كلمته قدم محافظ الفيوم الشكر والتقدير للقائمين على الحفل، وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأيتام فرحتهم، وأكد على توفير كل سبل الرعاية اللازمة لهؤلاء الأبناء حتى يصبحوا قادرين على خدمة الوطن والمجتمع.

تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين (1)
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين 
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين (1)
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين 
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين (2)
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين 
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين (2)
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موظفو الفيوم يحكون تجربتهم مع شهادة أمان المصريين

صور.. قافلة طبية توقع الكشف الطبى على 1200 شخص بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

الصحة: 5 معايير فنية لوفاة جذع المخ لنقل الأعضاء من المتوفين حديثًا

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

مهاب مميش: عبور 366 سفينة قناة السويس بحمولة 24.3 طن خلال 8 أيام

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

فيديو وصور.. أول صحيفة مصرية بموقع الحادث الدامى.. حادث ميناء التواهى أبشع مجازر الحوثيين فى عدن.. شهود عيان يروون تفاصيل الحادث: "البحر ابتلع 20 أسرة فى لحظات..وفيه جثث مطلعتش"

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

البرلمان يحارب سماسرة الحج.. نائب يطالب الحكومة بخطة لمحاربة عصابات النصب على المواطنين.. عضو "سياحة النواب" يضع 3 حلول للقضاء عليهم.. عبده: توحيدالجهة المسئولة.. وسميح: يجب على اتحاد الغرف السياحية التصدى لهم

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

اجتماع أمنى اليوم لمناقشة ترتيبات قمة الأهلى والزمالك

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لو بتدورى على راجل رومانسى.. ننصح بهذه الأبراج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة