صور.. محافظ الفيوم يكرم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين

صور.. محافظ الفيوم يكرم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزينالسبت، 21 أبريل 2018 01:21 م
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين
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نظم مركز ومدينة الفيوم إحتفالية بنادى المحافظة،لتكريم 100أسرة من أسر العاملين وأبنائهم الأيتام بالأحياء والوحدات المحلية وتوزيع الهدايا العينية عليهم مشاركتهم فرحتهم احتفالاً بعيد اليتيم.
حضر الإحتفالية الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم،وتم تكريم عدد من العاملين المتميزين بمركز ومدينة الفيوم ، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، وشارك فيه عدد كبير من العاملين وأبناء العاملين الأيتام وذويهم.
وخلال كلمته قدم محافظ الفيوم الشكر والتقدير للقائمين على الحفل، وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأيتام فرحتهم، وأكد على توفير كل سبل الرعاية اللازمة لهؤلاء الأبناء حتى يصبحوا قادرين على خدمة الوطن والمجتمع.
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين
تكريم أبناء العاملين الأيتام والعاملين المتميزين
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