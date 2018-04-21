صور ..ابن عم شهيد المنوفية: "كان يشعر بقرب موته وأمنيته كانت الشهادة"







المنوفية - محمود شاكر

شيع الآلاف من أهالى عزبة كرم بقرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الشهيد "إبراهيم على إبراهيم حجازى" إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بالقرية.

وأدى المشيعيون صلاة الجنازة على الشهيد من مسجد القرية، وسط مشاركة كبيرة من القيادات التنفيذية والشعبية بالمركز، وعلى رأسهم المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون، والعميد عماد موسى مأمور مركز أشمون، والرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث المركز، وسماح رجب رئيس الوحدة المحلية بطهواى، وعدد كبير من القيادات بالمركز والمحافظة .

وقال حسن عادل ابن عم الشهيد، أن نجل عمه كان محبا لوطنه بشكل كبير، وكان يحبه الجميع لمساعدته لكل الناس، لافتا إلى أنه كان الأبن الاكبر لوالده الذى يعمل عامل زراعى ووالدته ربة منزل، وله ثلاثة من الشقيقات تزوج اثنين منهن وبقيت الثالثة تدرس بالفرقة الأولى بكيلة التربية، وله شقيقان أصغر منه الأول بالصف الثالث الاعدادى والثانى 4 سنوات .

وأضاف حسن، أن ابن عمه حاصل على ليسانس الآداب قسم التاريخ شعبة آثار، وكان يدرس دبلومة بالكلية إلا أن الخدمة العسكرية منعته من الدخول للامتحان بها فقام بالتاجيل للعام القادم لكن القدر لم يمهله أن يستكمل الدراسة.

وتابع حسن، أن الشهيد سافر إلى مقر خدمتة منذ 24 من شهر فبراير وكان من المفترض أن يعود الخميس القادم، ولكن القدر كان أسرع منه فى التضحية بدمائه من أجل الوطن، مؤكدًا أن الشهيد اتصل بكل أفراد الأسرة قبل استشهادة بساعات وكأنه يودعهم، وكان يردد دائما أنه سيموت شهيد، قائلًا: "طلبها ونالها".



















































