بدء تنفيذ اتفاق إخراج المسلحين من منطقة القلمون الشرقى بريف دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنه تم تنفيذ الاتفاق الذى أعلن عن التوصل إليه والقاضى بإخراج المسلحين من الرحيبة وجيرود والناصرية فى منطقة القلمون الشرقى بريف دمشق.

وأضافت (الوكالة)، أن عدداً من الحافلات دخلت إلى مدينة الرحيبة لإخراج المسلحين وعائلاتهم من الرحيبة والناصرية وجيرود تمهيدا لنقلهم إلى جرابلس وريف إدلب فى وقت لاحق اليوم، مضيفة أن المسلحين يقومون بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومستودعات ذخيرتهم قبيل إخراجهم بالحافلات وذلك تنفيذا للاتفاق القاضى بإخراج جميع الإرهابيين من البلدات الثلاث.

وأشارت (سانا)، إلى أن اتفاق منطقة القلمون الشرقى يأتى بعد يومين من إعلان بلدة الضمير خالية من الإرهاب بعد إخراج مسلحى (جيش الإسلام) وعائلاتهم منها، وبعد أسبوع واحد من إعلان الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب بعد عملية عسكرية مركزة نفذتها وحدات الجيش السورى أجبرت التنظيمات المسلحة على الاستسلام والرضوخ للخروج من مدينة دوما، حيث دخلت بعد ذلك وحدات من قوى الأمن الداخلى إلى المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار داخلها.

وبحسب (الوكالة)، فإن وحدات الجيش السورى تنفذ بالتوازى مع تنفيذ الاتفاق فى منطقة القلمون الشرقى عملية عسكرية مركزة على أوكار التنظيمات المسلحة المنتشرة جنوب دمشق فى إطار الحرب المتواصلة لاجتثاث الإرهاب من دمشق وريفها ومن عموم الأراضى السورية.