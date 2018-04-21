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انطلاق حملة لتطهير طريق "كركوك – تكريت" من المخلفات الحربية لداعش بالعراق

السبت، 21 أبريل 2018 12:21 م
انطلاق حملة لتطهير طريق "كركوك – تكريت" من المخلفات الحربية لداعش بالعراق تنظيم داعش الإرهابى


بغداد (أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبى العراقى على الحسينى، اليوم السبت، انطلاق حملة لتطهير طريق "كركوك – تكريت" من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التى زرعها تنظيم "داعش" .

وقال الحسينى - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوات الحشد الشعبى تمكنت اليوم من رفع عدد من هذه العبوات قرب قرية الدكمات ناحية الرشاد".

وأضاف أنه " فى حال قيام القوات الأمنية بتفجير هذه العبوات ستمنع حركة السير لفترة قصيرة حفاظا على سلامة المدنيين، وبعد إبطال مفعول العبوات سيتم فتح الطريق".

 

 


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