انطلاق حملة لتطهير طريق "كركوك – تكريت" من المخلفات الحربية لداعش بالعراق

انطلاق حملة لتطهير طريق "كركوك – تكريت" من المخلفات الحربية لداعش بالعراقالسبت، 21 أبريل 2018 12:21 م
تنظيم داعش الإرهابى
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أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبى العراقى على الحسينى، اليوم السبت، انطلاق حملة لتطهير طريق "كركوك – تكريت" من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية التى زرعها تنظيم "داعش" .
وقال الحسينى - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "قوات الحشد الشعبى تمكنت اليوم من رفع عدد من هذه العبوات قرب قرية الدكمات ناحية الرشاد".
وأضاف أنه " فى حال قيام القوات الأمنية بتفجير هذه العبوات ستمنع حركة السير لفترة قصيرة حفاظا على سلامة المدنيين، وبعد إبطال مفعول العبوات سيتم فتح الطريق".
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