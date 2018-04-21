video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 21 أبريل 2018 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المركز الروسى للمصالحة: مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين جنوبى دمشق

السبت، 21 أبريل 2018 12:04 ص
المركز الروسى للمصالحة: مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين جنوبى دمشق العنف فى سوريا - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين بجروح، جراء قصف المسلحين حيين سكنيين جنوبى دمشق.

وقال رئيس المركز اللواء يورى يفتوشينكو، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، إن "المسلحين المتموضعين فى حى مخيم اليرموك قصفوا بمدافع هاون حيى التضامن والميدان فى القسم الجنوبى من العاصمة السورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 40 من المدنيين".

وأشار الجنرال الروسى إلى أن الوضع فى غوطة دمشق الشرقية مستقر، وأن الخطوات تتخذ لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا أن العمل مستمر فى بلدة (دوما) لتأمين المبانى السكنية ونقل الألغام والذخائر خارج البلدة.

وأوضح أن أكثر من 61 ألف شخص من أهالى الغوطة الشرقية تمكنوا من العودة إلى منازلهم من مخيمات النازحين بدعم من المركز الروسى للمصالحة والسلطات السورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيرجى لافروف: الضربة العسكرية على سوريا نسفت عملية السلام

خبراء مجلس النواب الألمانى: الضربات الغربية على سوريا غير مشروعة

دى ميستورا: الأولوية للأمم المتحدة إحداث تسوية نهائية فى سوريا

المركز الروسى للمصالحة

دمشق

سوريا

اخبار سوريا

روسيا




لا تفوتك
بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

بعثة صندوق النقد تزور مصر لمراجعة برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الرابعة

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

"مايلى" رضيعة عمرها 10 أيام أصغر شخص يحضر جلسات الكونجرس

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

تقرير مؤشرات الاتصالات: ارتفاع أعداد مشتركى المحمول إلى 101.3 مليون مشترك.. وزيادة الهاتف الثابت إلى 6.6 مليون.. وزارة الاتصالات: استخدام الإنترنت عبر المحمول يسجل 32.8 مليونا ويتفوق على 5.2 مليون وصلة لـ"ADSL"

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

العواصم العربية تنبذ سعد الدين إبراهيم.. بيروت ترفض دخول صاحب التطبيع مع إسرائيل أراضيها.. والسلطات اللبنانية ترحل مدير مركز ابن خلدون للقاهرة بسبب محاضرة تل أبيب.. وعدة بلاغات و5 قضايا تلاحقه بالمطارات العربية

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

ذاكرة الأمة.. فيديو لوزارة الدفاع يرصد أبرز 6 أحداث فى تاريخ مصر خلال إبريل

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

صور.. تعرف على الــ100 شخصية الأكثر تأثيرا فى العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة