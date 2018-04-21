المركز الروسى للمصالحة: مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين جنوبى دمشق







(أ ش أ)

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، مقتل 3 مدنيين وإصابة 40 آخرين بجروح، جراء قصف المسلحين حيين سكنيين جنوبى دمشق.

وقال رئيس المركز اللواء يورى يفتوشينكو، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية، إن "المسلحين المتموضعين فى حى مخيم اليرموك قصفوا بمدافع هاون حيى التضامن والميدان فى القسم الجنوبى من العاصمة السورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 40 من المدنيين".

وأشار الجنرال الروسى إلى أن الوضع فى غوطة دمشق الشرقية مستقر، وأن الخطوات تتخذ لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا أن العمل مستمر فى بلدة (دوما) لتأمين المبانى السكنية ونقل الألغام والذخائر خارج البلدة.

وأوضح أن أكثر من 61 ألف شخص من أهالى الغوطة الشرقية تمكنوا من العودة إلى منازلهم من مخيمات النازحين بدعم من المركز الروسى للمصالحة والسلطات السورية.