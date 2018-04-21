اغتيال الباحث الفلسطينى فادى البطش فى ماليزيا وأسرته تتهم الموساد

اغتيال الباحث الفلسطينى فادى البطش فى ماليزيا وأسرته تتهم الموسادالسبت، 21 أبريل 2018 09:31 ص
وأكدت وسائل إعلام ماليزية مقتل الأكاديمى الفلسطينى الدكتور فادى محمد البطش، الحائز على جائزة أفضل باحث عربى فى منحة الخزانة الماليزية، وذلك بالقرب من منزله أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث يقيم هناك.
وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيرى مازلان لازم - حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية - إن الباحث الفلسطينى كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية فى حوالى الساعة السادسة صباحاً فى جالان جومباك.
وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالى 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمره في القضية.
وقال البطش في تصريحاتٍ صحفية: "نحن كعائلة نتهم جهاز الموساد بالوقوف خلف حادثة الاغتيال للدكتور فادى محمد البطش الباحث فى علوم الطاقة".
وطالب البطش، السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بالاغتيال قبل تمكنهم من الفرار، حيث كان مقررا أن يغادر من ماليزيا يوم الأحد إلى تركيا، لرئاسة مؤتمر علمى دولى فى الطاقة هناك .
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