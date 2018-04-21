اغتيال الباحث الفلسطينى فادى البطش فى ماليزيا وأسرته تتهم الموساد

كتب أحمد جمعة

لقى باحث فلسطينى، مصرعه فجر اليوم السبت، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور ، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر.

وأكدت وسائل إعلام ماليزية مقتل الأكاديمى الفلسطينى الدكتور فادى محمد البطش، الحائز على جائزة أفضل باحث عربى فى منحة الخزانة الماليزية، وذلك بالقرب من منزله أثناء ذهابه إلى صلاة الفجر في العاصمة الماليزية كوالالمبور حيث يقيم هناك.

وقال قائد شرطة المدينة داتوك سيرى مازلان لازم - حسب ما أوردته صحيفة ستار الماليزية - إن الباحث الفلسطينى كان في طريقه إلى مسجد مجاور، عندما أطلق عليه النار من مهاجمين على دراجة نارية فى حوالى الساعة السادسة صباحاً فى جالان جومباك.

وأشار قائد الشرطة إلى أن المهاجمين كانا يستقلان دراجة نارية، واستهدفاه بحوالى 10 طلقات نارية، أصابته 4 منها، حيث استشهد على الفور، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت مستمره في القضية.