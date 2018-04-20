وكيل صحة الإسكندرية السابق يعود لمحبسه بعد رفض قرار حجزه بالمستشفى

وقال مصدر أمنى، إن الدكتور مجدى حجازى، طالب بنقله إلى إحدى المستشفيات أثناء تواجده بمحبسه، ولكن رفض طلبة من قبل النيابة العامة والرقابة الإدارية، وتم نقلة إلى مستشفى الجمهورية، للعرض علي اللجنة الطبية المكونة من أطباء من مستشفي السجن، ومفتش الصحة، والذين أقروا بأن الحالة الصحية لـ"حجازى" مستقرة ولا داعى للحجز بالمستشفى، وتم صرف بعض الأدوية له ورجوعه إلى محبسه مرة أخرى.

يذكر أن نيابة باب شرقي الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامي، باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمدة استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التي واجهها كلها بالإنكار، ثم أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتلقى رشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاسية مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.

كانت محكمة باب شرق بالإسكندرية، والمنعقدة بديوان المحكمة البحرية بمنطقة المنشية، قضت بإخلاء سبيل الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة سابقًا، والمتهم فى قضية تلقى "عطية" عبارة عن هاتفى "آى فون s6"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه على ذمة القضية.

وتقدمت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد العزيز سامي، باستئناف على قرار المحكمة، وطالبت باستمرار حبس وكيل وزارة الصحة.