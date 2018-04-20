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محافظ سوهاج : إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بحى الكوثر

الجمعة، 20 أبريل 2018 12:26 م
محافظ سوهاج : إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بحى الكوثر إزالة حالات التعدى على أملاك الدولة بحى الكوثر


سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج عن إزالة 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة في حملة مكبرة بناحية حي الكوثر ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة تنفيذ خطة المحافظة والإزالة الفورية لجميع التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحماية أراضي الدولة .

ومن جانبه قال أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر فى بيان للمحافظة،أن الحي قام بحملة إزالة مكبرة تم خلالها إزالة 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة ، منها التعدي علي قطعه ارض مساحتها 6 قراريط تقريبا حيث تم رمي التربة وزراعتها وتم ازالة التعدي،  وكذلك تعدي علي حرم الطريق والشارع بعمل درجات سلالم بمنطقة الخدمات وتم ازالتها فورا ، وقام احدهم بإقامة مقهي صغير " غرزة" أمام وحدة مرور الكوثر وتم إزالتها ، بالاشتراك مع مديرية الأمن وقسم شرطة الكوثر ، ومباحث الكوثر ، والإدارة الهندسية ومسئولي البيئة والتنظيم والأملاك ، ومعدات الحي ، وجاري المتابعة المستمرة ورصد التعديات وإزالتها فورا.

 

 


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