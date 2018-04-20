محافظ سوهاج : إزالة 3 حالات تعد على أملاك الدولة بحى الكوثر







سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم ، محافظ سوهاج عن إزالة 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة في حملة مكبرة بناحية حي الكوثر ، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بضرورة تنفيذ خطة المحافظة والإزالة الفورية لجميع التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحماية أراضي الدولة .

ومن جانبه قال أحمد الشطوري رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر فى بيان للمحافظة،أن الحي قام بحملة إزالة مكبرة تم خلالها إزالة 3 حالات تعدي علي أملاك الدولة ، منها التعدي علي قطعه ارض مساحتها 6 قراريط تقريبا حيث تم رمي التربة وزراعتها وتم ازالة التعدي، وكذلك تعدي علي حرم الطريق والشارع بعمل درجات سلالم بمنطقة الخدمات وتم ازالتها فورا ، وقام احدهم بإقامة مقهي صغير " غرزة" أمام وحدة مرور الكوثر وتم إزالتها ، بالاشتراك مع مديرية الأمن وقسم شرطة الكوثر ، ومباحث الكوثر ، والإدارة الهندسية ومسئولي البيئة والتنظيم والأملاك ، ومعدات الحي ، وجاري المتابعة المستمرة ورصد التعديات وإزالتها فورا.