قطع التيار الكهربائى عن بعض الأحياء بطور سيناء للصيانة غدا







جنوب سيناء- فايزة مرسال

أعلن المهندس أحمد الجوهرى رئيس شبكات كهرباء طور سيناء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى غدا السبت عن بعض المناطق والأحياء داخل مدينة طور سيناء لعمل صيانة الدورية على أكشاك ومحولات شبكة الكهرباء.

وأشار الجوهرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، سوف يبدأ قطع التيار الكهربى من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بالتناوب بين الأحياء الواقع بها محولات الكهرباء لفترات زمنية قصيرة، موضحًا أن المناطق المتأثرة بالفصل هى حى الأمل ومنطقة مصيعد ومنطقة الـ108 وحدة دبش وحى الكيلانى ومركز تمكين المراة وطريق شط القمر وحمام موسى.